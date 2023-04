“Non è l’Arena”: sospeso il programma LA7 di Giletti (Di giovedì 13 aprile 2023) Il conduttore rimane a disposizione della Rete È stata sospesa, con effetto immediato, la trasmissione “Non è l’Arena”, condotta da Massimo Giletti. Il programma, domenica prossima non sarà in onda. A renderlo noto la stesse emittente che “ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione”. Secondo alcuni rumors, i presunti contatti tra Massimo Giletti e la Rai per un suo ritorno nella rete pubblica avrebbero portato l’emittente di Cairo a decidere di interrompere lo show. Ci sarebbero stati, secondo ansa, problemi ” in relazione ai costi e alla raccolta pubblicitaria della trasmissione”. Massimo Giletti potrebbe approdare in Rai in linea con la scelta di rinnovamento dei palinsesti che vorrebbe attuare il centrodestra. Leggi anche: Goggia e il ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 13 aprile 2023) Il conduttore rimane a disposizione della Rete È stata sospesa, con effetto immediato, la trasmissione “Non è”, condotta da Massimo. Il, domenica prossima non sarà in onda. A renderlo noto la stesse emittente che “ringrazia Massimoper il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione”. Secondo alcuni rumors, i presunti contatti tra Massimoe la Rai per un suo ritorno nella rete pubblica avrebbero portato l’emittente di Cairo a decidere di interrompere lo show. Ci sarebbero stati, secondo ansa, problemi ” in relazione ai costi e alla raccolta pubblicitaria della trasmissione”. Massimopotrebbe approdare in Rai in linea con la scelta di rinnovamento dei palinsesti che vorrebbe attuare il centrodestra. Leggi anche: Goggia e il ...

Agenzia_Ansa : La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma 'Non è l'Arena' che da domenica prossima non sarà in onda.… - fanpage : Terremoto senza precedenti in casa La7: sospeso Non è L'Arena. In una nota si legge che "Massimo Giletti resta a di… - ultimora_pol : #La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma 'Non è l'Arena' che da domenica prossima non sarà in onda.…

