Non è l’Arena, Giletti smentisce la perquisizione. E in un video Baiardo aveva annunciato l’addio a La7 (ieri) – Il video (Di giovedì 13 aprile 2023) La notizia della sospensione immediata del programma di Massimo Giletti Non è l’Arena è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Almeno per il conduttore e la redazione, che dall’oggi al domani hanno saputo della cancellazione della messa in onda. Sulle ragioni di questa decisione da parte di La7 sono circolate subito numerose ricostruzioni. La più insistente, ma smentita dagli stessi investigatori, è quella di una inchiesta in corso da parte della Direzione investigativa antimafia sulle puntate dedicate dal conduttore alle storie di mafia, prima e dopo la cattura di Matteo Messina Denaro. Sembra invece acclarato che carabinieri e uffici giudiziari non avrebbero gradito il tono della narrazione sull’arresto e sulla latitanza che in alcuni tratti sembrava suggerire un accordo con il boss di Cosa Nostra per la “consegna”. Certamente alle ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 aprile 2023) La notizia della sospensione immediata del programma di MassimoNon èè arrivata come un fulmine a ciel sereno. Almeno per il conduttore e la redazione, che dall’oggi al domani hanno saputo della cancellazione della messa in onda. Sulle ragioni di questa decisione da parte di La7 sono circolate subito numerose ricostruzioni. La più insistente, ma smentita dagli stessi investigatori, è quella di una inchiesta in corso da parte della Direzione investigativa antimafia sulle puntate dedicate dal conduttore alle storie di mafia, prima e dopo la cattura di Matteo Messina Denaro. Sembra invece acclarato che carabine uffici giudiziari non avrebbero gradito il tono della narrazione sull’arresto e sulla latitanza che in alcuni tratti sembrava suggerire un accordo con il boss di Cosa Nostra per la “consegna”. Certamente alle ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma 'Non è l'Arena' che da domenica prossima non sarà in onda.… - ultimora_pol : #La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma 'Non è l'Arena' che da domenica prossima non sarà in onda.… - martaottaviani : Ogni tanto una buona notizia. Dovrebbe capitare a un altro paio di trasmissioni dove si è da tempo passato il segno… - _fiorucci : RT @SecolodItalia1: Clamoroso a La7: Cairo chiude Non è l’Arena, Giletti furibondo. “Lascia per strada 35 persone” - AlonzoPeppino : RT @baffi_francesco: 'Non è più l’arena'. @La7 annuncia la sospensione immediata del programma di Massimo Giletti. Ascolti ridicoli, ospiti… -