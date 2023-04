Non è l' Arena cancellato da La7 | perché Massimo Giletti è stato sospeso

(Di giovedì 13 aprile 2023) Il programma Non è l'. La7 ha preso la decisione di sospendere la trasmissione die quindi da domenica 16 aprile prossima non andrà più in onda. A renderlo noto è stata l'emittente di Urbano Cairo che ha ringrazio il giornalista per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione. Il conduttore rimarrà a disposizione dell'azienda fino al termine dell'attuale stagione televisiva. Ma? IN AGGIORNAMENTO

La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma 'è l'' che da domenica prossimasarà in onda. L'annuncio a sorpresa arriva dall'emittente di Urbano Cairo : 'La7 ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con ...La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma "è l'" che da domenica prossimasarà in onda. Lo rende noto la stessa emittente, che "ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione". Massimo ...

(Adnkronos) - La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma 'Non è l'Arena' che da domenica prossima non sarà in onda. Lo rende noto l'emittente in una nota in cui "ringrazia Massimo Giletti ...