“Non è giusto”. Massimo Giletti, la reazione dopo la sua sospensione: duro contro La7 (Di giovedì 13 aprile 2023) Un vero e proprio terremoto ha colpito il mondo della televisione, infatti Massimo Giletti è stato sospeso da La7. In particolare, a subire il provvedimento è stato anche il suo programma Non è l’Arena, che non sarà trasmesso. Una chiusura improvvisa, che è stata comunicata ufficialmente all’Ansa dall’emittente televisiva. E si attendeva la reazione del conduttore tv, che non è tardata ad arrivare. Le sue parole sono molto precise e lasciano anche trasparire un certo dispiacere e rammarico. Nonostante a Massimo Giletti sia stato detto, dopo essere stato sospeso da La7, che poteva rimanere a disposizione dell’azienda, lui non è sembrato ovviamente felicissimo di questa scelta. A reagire era stato anche il collega Enrico Mentana, che sui social ha scritto: “”. A proposito dell’addio a ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 13 aprile 2023) Un vero e proprio terremoto ha colpito il mondo della televisione, infattiè stato sospeso da La7. In particolare, a subire il provvedimento è stato anche il suo programma Non è l’Arena, che non sarà trasmesso. Una chiusura improvvisa, che è stata comunicata ufficialmente all’Ansa dall’emittente televisiva. E si attendeva ladel conduttore tv, che non è tardata ad arrivare. Le sue parole sono molto precise e lasciano anche trasparire un certo dispiacere e rammarico. Nonostante asia stato detto,essere stato sospeso da La7, che poteva rimanere a disposizione dell’azienda, lui non è sembrato ovviamente felicissimo di questa scelta. A reagire era stato anche il collega Enrico Mentana, che sui social ha scritto: “”. A proposito dell’addio a ...

