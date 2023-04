"Non è accettabile". Lo sponsor Allianz bombarda la Juventus (Di giovedì 13 aprile 2023) “Manderò una lettera ai vertici del club, perché non ritengo assolutamente accettabile che giocatori che portano il nostro marchio sulla maglia tengano atteggiamenti del tutto censurabili e su cui non ammettiamo alcuna scusa legata all'agonismo sportivo”. Lo rivela a sorpresa Giacomo Campora, ceo di Allianz Italia. La collaborazione tra Juventus e Allianz è stata rinnovata nel 2020 e ha scadenza fissata al 2030. Non si è fatta attendere intanto la risposta dei tifosi bianconeri via social, in molti hanno “accusato” Campora di essere interista ripescando anche un suo tweet su Romelu Lukaku post Juve-Inter, in cui lo definiva “un campione” ad accompagnare il rilancio della notizia dell'Equipe sugli insulti razzisti ricevuti in quell'occasione. Altri tifosi, invece, hanno sottolineato come il marchio ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) “Manderò una lettera ai vertici del club, perché non ritengo assolutamenteche giocatori che portano il nostro marchio sulla maglia tengano atteggiamenti del tutto censurabili e su cui non ammettiamo alcuna scusa legata all'agonismo sportivo”. Lo rivela a sorpresa Giacomo Campora, ceo diItalia. La collaborazione traè stata rinnovata nel 2020 e ha scadenza fissata al 2030. Non si è fatta attendere intanto la risposta dei tifosi bianconeri via social, in molti hanno “accusato” Campora di essere interista ripescando anche un suo tweet su Romelu Lukaku post Juve-Inter, in cui lo definiva “un campione” ad accompagnare il rilancio della notizia dell'Equipe sugli insulti razzisti ricevuti in quell'occasione. Altri tifosi, invece, hanno sottolineato come il marchio ...

