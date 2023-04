Nomine partecipate | Cattaneo-Scaroni a Enel | Cingolani-Pontecorvo a Leonardo Del Fante alle Poste

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : ???? Partecipate, ecco le nomine: LEONARDO: Cingolani nuovo Ad, Pontecorvo presidente. ENI: confermato Descalzi, ZA… - MSteph71225712 : RT @salvini_giacomo: Un dirigente di un partito della maggioranza di governo stasera, a proposito delle nomine nelle partecipate di Stato,… - LLC0429 : RT @dottorbarbieri: ???? Partecipate, ecco le nomine: LEONARDO: Cingolani nuovo Ad, Pontecorvo presidente. ENI: confermato Descalzi, ZAFARA… - AMarco1987 : Tutti i nomi delle aziende di Stato scelti dal governo Meloni - tebaldi_andrea : Il #Governo in serata ha ufficializzato le nomine per le aziende a #partecipazione statale: i presidenti e gli ammi… -

Il governo scioglie il nododelleindicando le liste per il rinnovo dei Consiglio di amministrazione di Enel, Eni, Leonardo e Poste Italiane dopo settimane di trattative che hanno creato non poche tensioni in ...... e a un passo dalla scadenza del tempo a disposizione, la maggioranza del governo Meloni ha trovato l'accordo sui vertici delle principali aziendedello Stato. Nel pacchetto di...A maggio ci sarà la ratifica delleindicate per le aziendedal Ministero del Tesoro ma con una mano significativa della premier Giorgia Meloni dopo una lunga discussione con gli alleati di governo. Ma la stessa ...

Nomine partecipate statali, i nomi scelti dal governo Meloni per Eni, Enel, Poste e Leonardo: le conferme e le novità Open

di Rosario Dimito - Il ticket di vertice all’Enel con Flavio Cattaneo amministratore delegato e Paolo Scaroni presidente, è la vera sorpresa del pacchetto di nomine varato ieri dal governo. Cattaneo, ...La premier Meloni costretta a una mezza retromarcia sulle nomine nelle grandi partecipare. Dopo una notte di braccio di ferro con alleati e colleghi di partito (in primis Crosetto), proseguito per ...