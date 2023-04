Nomine partecipate, Cattaneo-Scaroni a Enel, Cingolani-Pontecorvo a Leonardo. Del Fante alle Poste (Di giovedì 13 aprile 2023) Enel, il ritorno di Scaroni per ricoprire il ruolo di presidentedi Rosario Dimito - Il ticket di vertice all?Enel con Flavio Cattaneo amministratore delegato e Paolo Scaroni... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 13 aprile 2023), il ritorno diper ricoprire il ruolo di presidentedi Rosario Dimito - Il ticket di vertice all?con Flavioamministratore delegato e Paolo...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : ???? Partecipate, ecco le nomine: LEONARDO: Cingolani nuovo Ad, Pontecorvo presidente. ENI: confermato Descalzi, ZA… - fattoquotidiano : 'Da sola non hai i numeri': Salvini avvisa Meloni sulla guida delle partecipate e sul futuro del governo… - AndrevoAndrea : RT @LaNotiziaTweet: 'Partiti avidi di poltrone. Solita indecenza sulle nomine'. Parla il deputato M5S in commissione Finanze, Fenu: Liti fi… - Perdukistan : ma se oltre a ricordare chi ha vinto e chi ha perso nel balletto delle nomine per le 'partecipate' qualcuno si foss… - thewatcherpost : ??? Il punto sulle #nomine alle partecipate di Stato: ne abbiamo parlato a #LargoChigi insieme a @PietroSalvatori, g… -