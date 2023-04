Nomine, Meloni: “Abbiamo scelto competenze, non appartenenze. Vogliamo risultati per la Nazione” (Di giovedì 13 aprile 2023) Ci sono un criterio e un obiettivo chiari dietro le Nomine ai vertici e nei consigli di amministrazione delle grandi partecipate statali stabilite ieri dal governo. A ribadirli, dopo averli più volte indicati, è stata Giorgia Meloni in una nota. Il criterio, dunque. “Le Nomine dei nuovi vertici di Eni, Enel, Leonardo e Poste sono frutto di un attento percorso di valutazione delle competenze e non delle appartenenze”, ha spiegato il premier, aggiungendo che si tratta di “un ottimo risultato del lavoro di squadra del governo”. Meloni: “Per le Nomine Abbiamo scelto le competenze, non le appartenenze” Il presidente del Consiglio ha poi voluto ringraziare “chi ha servito l’Italia con passione in queste ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 13 aprile 2023) Ci sono un criterio e un obiettivo chiari dietro leai vertici e nei consigli di amministrazione delle grandi partecipate statali stabilite ieri dal governo. A ribadirli, dopo averli più volte indicati, è stata Giorgiain una nota. Il criterio, dunque. “Ledei nuovi vertici di Eni, Enel, Leonardo e Poste sono frutto di un attento percorso di valutazione dellee non delle”, ha spiegato il premier, aggiungendo che si tratta di “un ottimo risultato del lavoro di squadra del governo”.: “Per lele, non le” Il presidente del Consiglio ha poi voluto ringraziare “chi ha servito l’Italia con passione in queste ...

