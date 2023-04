Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Compromesso nomine, Meloni cede a Fi e Lega su vertici dell’Enel [di Emanuele Lauria] - infoitinterno : Compromesso nomine, Meloni cede a Fi e Lega su vertici dell’Enel - infoitinterno : Nomine, il compromesso di Meloni - LaStampa : Nomine, il compromesso di Meloni -

Paolo Scaroni e Flavio Cattaneo , graditi a Lega e Cav, al vertice di Enel invece di Stefano Donnarumma . Il comandante Gdf Giuseppe Zafarana all'Eni. Confermato Claudio Descalzi . In Terna il primo ...ROMA Un ultimo vertice a Palazzo Chigi , nel pomeriggio, dà il via libera allenelle società partecipa te dallo Stato. Nella nota ufficiale del Mef , che arriva poco prima delle 20, manca solo Terna , il cui nuovo consiglio d'amministrazione dovrebbe comunque essere ...Una riunione di routine, la partitaè stata già chiusa, la spiegazione ufficiale. Ma in ... Un lungo negoziato che ha portato più di un. Le principali sorprese in Enel. La spunta chi ...

Compromesso nomine, Meloni cede a Fi e Lega su vertici dell’Enel la Repubblica

Le nomine nelle società pubbliche, il video con i soldati ucraini decapitati, e la vittoria del Milan sul Napoli in Champions League ...Nomine, il compromesso di Meloni La premier cede su Enel, dopo l’offensiva di Salvini: «Non puoi decidere tutto da sola». Donnarumma fuori, ma la leader pensa di metterlo a Rfi per sottrarre la societ ...