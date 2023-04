Nomine | fumata bianca | da Cattaneo a Cingolani | ecco i nomi

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 13 aprile 2023) Laè arrivata pochi minuti prima dell 20 quando il MEF ha comunicato i nuovi vertici delle cosiddette “big 5” : si è dunque sbloccata in zona Cesarini, ad una manciata di ore dalla scadenza tassativa per la presentazione della lista di Poste, la delicata partita sulledelle partecipate dello Stato con la maggioranza del governo Meloni che – dopo le tensioni – ha trovato l’intesa.Flavioè il nuovo amministratore delegato di Enel (al posto di Francesco Starace) e Paolo Scaroni va ad occupare la casella della presidenza. Come da attese, Claudio Descalzi resta amministratore delegato di Eni (al quarto mandato, apprezzato per impegno e risultati, anche nell’ottica di quel Piano Mattei ...