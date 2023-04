(Di giovedì 13 aprile 2023) Va al proprio posto anche l’ultimo tassello del puzzle dellestatali. Ai vertici di, che si occupa della gestione dell’infrastruttura della rete elettrica, saranno Giuseppina Dicome amministratriceDecome. A indicarlo per l’assemblea degli azionisti è stata Cassa Depositi e Prestiti, che è azionista di maggioranza relativa. Si può dire che la nuova ad è in quota Fratelli d’Italia, mentre è acclarata la provenienza leghista del. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NosapaiD : Nomine, Giuseppina Di Foggia nuovo ad di Terna: è la prima donna alla guida di un colosso di Stato - La Stampa - Radio1Rai : ??#Nomine #Terna #GiuseppinaDiFoggia nominata #AD. #IgorDeBiasio arriva alla presidenza. Lo indica CDP in vista dell… - fattoquotidiano : Nomine, a Terna l’amministratrice delegata sarà Di Foggia. Il nuovo presidente è Igor De Biasio - MaryAngelo23 : RT @FrancoScarsell2: Partita chiusa sulle nomine dei vertici delle 5 partecipate pubbliche di maggior rilievo.Scaroni e Cattaneo all'Enel,… - VelvetMagIta : Le nomine della Meloni: ecco chi sono i nuovi vertici di Eni, Enel, Terna, Leonardo e Poste #VelvetMag #Velvet -

Resta da sciogliere il nodo, ma l'esecutivo si è detto soddisfatto delle scelte, con la presidente del Consiglio che ha commentato: "Ledei nuovi vertici di Eni, Enel, Leonardo e Poste ...Il giro importante disi è chiusio ieri sera e ha riguardato Enel, Eni, Poste, Leonardo e. Il governo ha depositato le liste con i nomi, che andranno adesso passare per le assemblee ...In evidenza gli effetti dellesui titoli delle partecipate: in calo Enel, - 3,34% e, - 1,09%. Salgono invece Leonardo, +2,73%, Eni (+0,45%) e Poste Italiane (+0,30%). Poco mossi i future ...

Nomine, c’è l’accordo: ecco tutti i nomi. Cattaneo amministratore delegato di Enel, Scaroni alla presidenza. … La Stampa

Va al proprio posto anche l’ultimo tassello del puzzle delle nomine statali. Ai vertici di Terna, che si occupa della gestione dell’infrastruttura della rete elettrica, saranno Giuseppina Di Foggia ...Dal 2007 al 2011 è stato presidente di Terna Partecipacoes (di cui tra l’altro cura la quotazione al Bovespa). La società, in quel periodo, è diventata il primo operatore di rete privato in Brasile.