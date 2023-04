Nome in codice “OG”: come i servizi Usa (e pure quelli russi) si sono fatti gabbare da un nerd di 20 anni (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr – Giovanissimo, appassionato di armi e lavoratore in una base militare statunitense. E’ il profilo della presunta talpa che avrebbe diffuso sui social i documenti riservatissimi Usa e Nato sulla guerra in Ucraina e che negli ultimi giorni hanno scatenato una ridda di polemiche. E’ quanto riportato dal Washington Post, secondo cui l’informatore si faceva chiamare “OG”, Nome ovviamente in codice. Il quotidiano americano scrive di aver svolto “diverse lunghe interviste” con la fonte che ha fornito queste informazioni sulla talpa. “Sapeva cosa faceva quando ha postato i documenti. Non lo ha fatto per caso. È in forma, è forte, è armato, è addestrato. È tutto ciò che ti aspetteresti dal protagonista di uno di quei film d’azione”, ha detto la fonte al Washington Post. OG, la talpa che ha diffuso i documenti è un nerd ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr – Giovanissimo, appassionato di armi e lavoratore in una base militare statunitense. E’ il profilo della presunta talpa che avrebbe diffuso sui social i documenti riservatissimi Usa e Nato sulla guerra in Ucraina e che negli ultimi giorni hanno scatenato una ridda di polemiche. E’ quanto riportato dal Washington Post, secondo cui l’informatore si faceva chiamare “OG”,ovviamente in. Il quotidiano americano scrive di aver svolto “diverse lunghe interviste” con la fonte che ha fornito queste informazioni sulla talpa. “Sapeva cosa faceva quando ha postato i documenti. Non lo ha fatto per caso. È in forma, è forte, è armato, è addestrato. È tutto ciò che ti aspetteresti dal protagonista di uno di quei film d’azione”, ha detto la fonte al Washington Post. OG, la talpa che ha diffuso i documenti è un...

