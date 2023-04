Nome in codice “OG”, chi è la “talpa” dei documenti trafugati al Pentagono: giovane, razzista, appassionato di videogiochi (Di giovedì 13 aprile 2023) Si faceva chiamare “OG”, cercava di impressionare un gruppo di una chat su Internet: è un giovane razzista, poco più che ventenne, appassionato di armi e di videogiochi che lavorava in una base militare il probabile responsabile della fuga di documenti riservati che da giorni agita il Pentagono. Il Washington Post ha intervistato un membro adolescente del gruppo, che ha mostrato le foto e i video diffusi dal ragazzo in un post. Sul suo profilo anche un video di lui a un poligono di tiro mentre imbraccia un fucile e “urla una serie di insulti razzisti e antisemiti alla telecamera, poi spara diversi colpi contro un bersaglio”. Appare sempre più improbabile quindi che il “leak” sia dovuto a un’operazione di intelligence volta a screditare gli Usa, quanto più la conseguenza di una politica ... Leggi su tpi (Di giovedì 13 aprile 2023) Si faceva chiamare “OG”, cercava di impressionare un gruppo di una chat su Internet: è un, poco più che ventenne,di armi e diche lavorava in una base militare il probabile responsabile della fuga diriservati che da giorni agita il. Il Washington Post ha intervistato un membro adolescente del gruppo, che ha mostrato le foto e i video diffusi dal ragazzo in un post. Sul suo profilo anche un video di lui a un poligono di tiro mentre imbraccia un fucile e “urla una serie di insulti razzisti e antisemiti alla telecamera, poi spara diversi colpi contro un bersaglio”. Appare sempre più improbabile quindi che il “leak” sia dovuto a un’operazione di intelligence volta a screditare gli Usa, quanto più la conseguenza di una politica ...

