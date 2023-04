Nocera Superiore, Help-Desk contributi canone di locazione (Di giovedì 13 aprile 2023) Con l’avviso pubblico diramato dalla Regione Campania, ente erogatore del contributo al canone di locazione per l’anno 2022, l’Amministrazione del sindaco di Nocera Superiore, Giovanni Maria Cuofano, ha disposto l’attivazione di uno Sportello di assistenza presso l’Ufficio Politiche Sociali per aiutare i cittadini nella procedura telematica di presentazione delle istanze. Il team di lavoro – composto dalle assistenti sociali Giuliana Calabrese, Maria Lamberti e Sara Esposito – vuol’essere un supporto per coloro che incontreranno difficoltà nella fase compilativa dell’istanza che va inoltrata entro le ore 14 del 10 maggio. Previo appuntamento telefonico, sarà, pertanto, possibile fissare un incontro per chiedere informazioni in merito alla procedura o un aiuto tecnico alla procedura telematica da eseguire sul sito ... Leggi su zon (Di giovedì 13 aprile 2023) Con l’avviso pubblico diramato dalla Regione Campania, ente erogatore del contributo aldiper l’anno 2022, l’Amministrazione del sindaco di, Giovanni Maria Cuofano, ha disposto l’attivazione di uno Sportello di assistenza presso l’Ufficio Politiche Sociali per aiutare i cittadini nella procedura telematica di presentazione delle istanze. Il team di lavoro – composto dalle assistenti sociali Giuliana Calabrese, Maria Lamberti e Sara Esposito – vuol’essere un supporto per coloro che incontreranno difficoltà nella fase compilativa dell’istanza che va inoltrata entro le ore 14 del 10 maggio. Previo appuntamento telefonico, sarà, pertanto, possibile fissare un incontro per chiedere informazioni in merito alla procedura o un aiuto tecnico alla procedura telematica da eseguire sul sito ...

