No! Questo non è un “pedofilo” che allatta un bambino dal suo seno (Di giovedì 13 aprile 2023) Un bimbo in braccio e un tatuaggio sul petto. Tutto come di consueto, se non fosse che a reggere il pargolo tra le proprie braccia è un uomo. Poco sopra la spalla una siringa piena di quello che sembra essere latte. Questa è l’immagine che circola su Facebook in queste ore, che molti utenti stanno condividendo che accusano l’uomo di essere un pedofilo. Sulla foto è presente un watermark che rimanda a un gruppo Telegram dove il soggetto mostrato è diventato oggetto di insulti. Ma di cosa stiamo parlando? Vediamolo nel dettaglio. Per chi ha fretta: Circola una foto di un uomo che allatta la figlia dal proprio petto. Sulla sua spalla ha una siringa piena di una sostanza lattiginosa. Utenti su Facebook sostengono che si tratti di una forma di pedofilia. La foto è vera. Risale al 2018, quando l’uomo ha allattato il ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 aprile 2023) Un bimbo in braccio e un tatuaggio sul petto. Tutto come di consueto, se non fosse che a reggere il pargolo tra le proprie braccia è un uomo. Poco sopra la spalla una siringa piena di quello che sembra essere latte. Questa è l’immagine che circola su Facebook in queste ore, che molti utenti stanno condividendo che accusano l’uomo di essere un. Sulla foto è presente un watermark che rimanda a un gruppo Telegram dove il soggetto mostrato è diventato oggetto di insulti. Ma di cosa stiamo parlando? Vediamolo nel dettaglio. Per chi ha fretta: Circola una foto di un uomo chela figlia dal proprio petto. Sulla sua spalla ha una siringa piena di una sostanza lattiginosa. Utenti su Facebook sostengono che si tratti di una forma di pedofilia. La foto è vera. Risale al 2018, quando l’uomo hato il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : “Considerate se questo è un uomo che lavora nel fango che non conosce pace che lotta per mezzo pane che muore per u… - pisto_gol : In questo paese invece di sanzionare con il daspo i razzisti e chiudere le curve si espelle chi reagisce. Sempre e… - marattin : In Italia tanti articoli possono perdere di significato o attualità dopo poche settimane. A volte invece no. Ad ese… - Kuki7110 : Mi chiedo...questa gente è pagata per scrivere cattiverie? No perché altrimenti proprio non mi spiego tutto questo… - selisaaav : @xsemprefamosa eh no però questo no -