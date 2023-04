No! Non esistono tecniche per “depurare” i farmaci dal grafene (che non c’è) (Di giovedì 13 aprile 2023) Potreste incappare nelle condivisioni Facebook di una clip dove la teoria del complotto sul grafene viene coniugata con le anestesie operate dai dentisti. Avevamo già visto in precedenti articoli, avvalendoci della consultazione di esperti, che questa narrazione non ha alcun fondamento scientifico. Nessuno sta cospirando per iniettarci in vari modi il grafene, né è dimostrato che possa essere utilizzato per controllarci o nuocere alla nostra salute. Per approfondire potete cominciare leggendo i nostri precedenti articoli, qui, qui e qui. Per chi ha fretta: Un filmato mostra un presunto dentista separare il grafene da un anestetico prima di inocularlo a una paziente. In nessun modo è possibile verificare cosa stia accadendo realmente il filmato o il contenuto della fiala mostrata. La fonte originale è il sito di un noto ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 aprile 2023) Potreste incappare nelle condivisioni Facebook di una clip dove la teoria del complotto sulviene coniugata con le anestesie operate dai dentisti. Avevamo già visto in precedenti articoli, avvalendoci della consultazione di esperti, che questa narrazione non ha alcun fondamento scientifico. Nessuno sta cospirando per iniettarci in vari modi il, né è dimostrato che possa essere utilizzato per controllarci o nuocere alla nostra salute. Per approfondire potete cominciare leggendo i nostri precedenti articoli, qui, qui e qui. Per chi ha fretta: Un filmato mostra un presunto dentista separare ilda un anestetico prima di inocularlo a una paziente. In nessun modo è possibile verificare cosa stia accadendo realmente il filmato o il contenuto della fiala mostrata. La fonte originale è il sito di un noto ...

