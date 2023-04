Nizza, l’ex tecnico Galtier nella bufera: “Troppi neri in squadra” (Di giovedì 13 aprile 2023) Christophe Galtier, oggi tecnico del PSG, è finito nella bufera per alcune dichiarazioni rilasciate ai tempi del Nizza Leggi su pianetamilan (Di giovedì 13 aprile 2023) Christophe, oggidel PSG, è finitoper alcune dichiarazioni rilasciate ai tempi del

Caso Galtier, l'avvocato annuncia: "Agirà per vie legali" Le parole dell'avvocato di Christophe Galtier, allenatore francese del PSG ed ex Nizza, sul caso scoppiato nelle ultime ore L'avvocato di Christophe Galtier ha parlato all'AFP in merito alla clamorosa rivelazione sull'esperienza di Galtier al Nizza. Il legale ha riferito che il ... Psg, Galteri rischia l'esonero: le accuse sono fondate Il tecnico, Christophe Galtier, è a rischio esonero dopo le accuse di razzismo emerse in seguito ad alcune sue parole contenute in una mail inviata a un ex dirigente del Nizza . Secondo l'Equipe , ... Le parole dell'avvocato di Christophe Galtier, allenatore francese del PSG ed, sul caso scoppiato nelle ultime ore'avvocato di Christophe Galtier ha parlato all'AFP in merito alla clamorosa rivelazione sull'esperienza di Galtier al. Il legale ha riferito che il ...Il tecnico, Christophe Galtier, è a rischio esonero dopo le accuse di razzismo emerse in seguito ad alcune sue parole contenute in una mail inviata a undirigente del. Secondo'Equipe , ... Galtier, da Nizza nuove accuse di razzismo. E il Psg apre un'inchiesta interna La Gazzetta dello Sport