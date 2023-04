Nino Frassica età | figli | moglie | dove vive | tutto sul comico

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 13 aprile 2023), volete saperesu di lui e su com’è stato il suo passato prima della popolarità? Ecco qualche informazione e curiosità in più sull’attore che ha conquistato i cuori di migliaia di persone in tutta Italia. Questo è quello che c’è da sapere su di lui.è infatti riuscito sin da subito ad attirare l’attenzione del grande pubblico italiano, che non può fare a meno di ridere e intrattenersi insieme a lui. Nella seconda parte della sua carriera è diventato celebre anche grazie all’interpretazione del maresciallo Cecchini nella rinomata fiction Don Matteo. Da tempo partecipa come ospite fisso al programma di Fabio Fazio Che Tempo che Fa.su di lui (foto ansa) grantennistoscana.itSono in moltissimi i fan che ...