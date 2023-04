Nikita Pelizon incontra i Nikiters | il raduno dei fan della vippona

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Nikita Pelizon, vincitrice del #GFVIP 7, commenta il mancato invito a Verissimo: 'Penso che non si dovrebbe fare d… - vivailtrashhh : Il percorso di Nikita Pelizon… Dall’entrata alla vincita.????? #GFvip #nikiters #donnalisi #nikella #makita… - fanpage : Nikita Pelizon vince il #Gfvip! Complimenti! #Nikiters #Gfvip7 - Novella_2000 : Nikita Pelizon incontra i suoi #Nikiters: il raduno dei fan della vippona (VIDEO) - StraNotizie : Oriana Marzoli risponde alla frecciatina di Nikita Pelizon, che replica -

Ospite in una delle ultime puntate di Casa Chi, l'ex tronista di Uomini e Donne ha colto l'occasione per dire la sua su Soleil Sorge ee parlare della sua recente partecipazione a Back ...Oriana Marzoli, nel corso dell'ultimo appuntamento con Casa Chi , ha dichiarato di aver provato a congratularsi consubito dopo la proclamazione della sua vittoria nel reality show. Stando a quello che ha riferito l'influencer venezuelana si sarebbe avvicinata per abbracciarla e farle gli auguri ...A tal proposito, l'ex gieffina ha dichiarato: Parlando di, Oriana ha affermato di essersi congratulata poco dopo la consacrazione della sua vittoria ma di aver trovato un ...

Nikita Pelizon contro Oriana Marzoli: L'ho rifiutata durante la premiazione del GF Ho il video Fanpage.it

Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip 7, Nikita Pelizon incontra i Nikiters e organizza un raduno con i suoi fan Sono trascorsi 10 giorni da quando si è concluso il Grande Fratello Vip 7, che come ...Perché Milena Miconi potrà andare a Verissimo, a differenza degli altri finalisti del GF Vip I dettagli a seguire nell'articolo!