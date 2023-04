Nick Carter dei Backstreet Boys accusato di stupro: “Era implacabile, ho sentito che infilava una cosa dentro di me”. Lui nega e le fa causa (Di giovedì 13 aprile 2023) Melissa Schuman, ex cantante della girl band anni 2000 “Dream”, ha denunciato Nick Carter, il frontman dei Backstreet Boys, di averle fatto violenza sessuale nel 2003, quando aveva 18 anni. Secondo la sua testimonianza, all’epoca dell’abuso era ancora vergine, e il cantante “avrebbe usato il ruolo, lo status e il potere derivanti dall’essere una celebrità per adescarla, manipolarla, sfruttarla e aggredirla sessualmente“. Schuman aveva già accusato Carter nel 2017, spiegando che sarebbe stata costretta ad avere un rapporto sessuale con lui nella sua casa a Santa Monica. “Era implacabile, non accettava i miei no come risposta”, scrisse la donna nel suo blog. “Era pesante, troppo pesante perché riuscissi a divincolarmi sotto di lui. Poi l’ho sentito, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Melissa Schuman, ex cantante della girl band anni 2000 “Dream”, ha denunciato, il frontman dei, di averle fatto violenza sessuale nel 2003, quando aveva 18 anni. Secondo la sua testimonianza, all’epoca dell’abuso era ancora vergine, e il cantante “avrebbe usato il ruolo, lo status e il potere derivanti dall’essere una celebrità per adescarla, manipolarla, sfruttarla e aggredirla sessualmente“. Schuman aveva giànel 2017, spiegando che sarebbe stata costretta ad avere un rapporto sessuale con lui nella sua casa a Santa Monica. “Era, non accettava i miei no come risposta”, scrisse la donna nel suo blog. “Era pesante, troppo pesante perché riuscissi a divincolarmi sotto di lui. Poi l’ho, ha ...

