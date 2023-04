Newey e Red Bull verso il prolungamento di contratto: parola di Horner (Di giovedì 13 aprile 2023) Adrian Newey e Red Bull insieme ed ancora per molto. Il team principal della scuderia anglo - austriaca, Christian Horner , ha lasciato intendere che il genio di Stratford - upon - Avon resterà ancora ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di giovedì 13 aprile 2023) Adriane Redinsieme ed ancora per molto. Il team principal della scuderia anglo - austriaca, Christian, ha lasciato intendere che il genio di Stratford - upon - Avon resterà ancora ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PieroLadisa : #F1 Chris #Horner, intervistato da Sky Sports News, ha confermato che Adrian #Newey 'sarà qui per molti anni a veni… - Formula1WM : Qualche tempo fa hanno cominciare a girare diverse voci sul futuro del britannico. Voci che hanno preoccupato i fan… - LauraLuthien86 : ??Christian Horner ha affermato che Adrian Newey rimarrà in Red Bull ancora per parecchi anni. Il team principal… - Nick_cannonier : @Ale_Cappelli97 @steewel92 La Red Bull è salita spaventosamente di livello grazie ad Adrian Newey e Mattia Binotto* . SOTTOLINEA - angelocarputo02 : @elliotaldstan @El_Principe22_ se va in red bull adria newey diventa più scemo di binotto -