Netflix racconta «Il caso Alex Schwazer» (Di giovedì 13 aprile 2023) Alex Schwazer (Us Netflix) Il caso Alex Schwazer si è "aperto" su Netflix. Ideata e diretta da Massimo Cappello, la docuserie – disponibile da oggi – vuole essere un racconto senza filtri su ascesa, caduta e ricerca di redenzione di un atleta, sullo sfondo di un'intricata vicenda sportiva e giudiziaria. L'incontro tra l'atleta olimpico in cerca di redenzione, Alex Schwazer, e un allenatore simbolo dello sport pulito, Sandro Donati, innesca un intrigo internazionale che sconvolge le loro vite e mette in crisi il sistema dell'antidoping. Una docuserie di 4 episodi dove i protagonisti di uno dei più complessi casi politico-giudiziari nella storia dello sport italiano si mettono a nudo per provare a raccontare ...

