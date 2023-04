Nessuno merita l’MVP più di Joel Embiid (Di giovedì 13 aprile 2023) Per il terzo anno consecutivo, a contendersi il premio di Most Valuable Player della regular season ci saranno di nuovo Nikola Jokic e Joel Embiid, finiti rispettivamente al primo e al secondo posto delle votazioni finali sia nel 2021 che nel 2022. Ma se nel primo anno il serbo vinse con ampio margine (91 voti per il primo posto su 100 disponibili, 971 punti finali contro i 586 del camerunense), lo scorso anno il margine ha cominciato ad assottigliarsi con 65 primi posti per il centro dei Denver Nuggets contro i 26 di quello dei Philadelphia 76ers, per un conto totale di 875 a 706. Nel primo anno a fare la differenza fu la grossa discrepanza a livello di gare disputate (72 per Jokic, appena 51 per Embiid nella stagione ridotta per via del post-Covid), mentre nella scorsa stagione fu soprattutto un discorso di “narrazione” — con i ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 13 aprile 2023) Per il terzo anno consecutivo, a contendersi il premio di Most Valuable Player della regular season ci saranno di nuovo Nikola Jokic e, finiti rispettivamente al primo e al secondo posto delle votazioni finali sia nel 2021 che nel 2022. Ma se nel primo anno il serbo vinse con ampio margine (91 voti per il primo posto su 100 disponibili, 971 punti finali contro i 586 del camerunense), lo scorso anno il margine ha cominciato ad assottigliarsi con 65 primi posti per il centro dei Denver Nuggets contro i 26 di quello dei Philadelphia 76ers, per un conto totale di 875 a 706. Nel primo anno a fare la differenza fu la grossa discrepanza a livello di gare disputate (72 per Jokic, appena 51 pernella stagione ridotta per via del post-Covid), mentre nella scorsa stagione fu soprattutto un discorso di “narrazione” — con i ...

