Nessun asso pigliatutto di Fdi. Il centrodestra raggiunge il compromesso sulle nomine (Di giovedì 13 aprile 2023) Altro giorno di passione a Roma. La lista delle nomine per le partecipate di Stato sarebbe dovuta essere pubblicata martedì prima della mezzanotte, complice il viaggio del titolare del Mef, Giancarlo Giorgetti in direzione Stati Uniti. La riunione del pomeriggio non era, infatti, bastata a sbrogliare la matassa dei nomi. Così si è approfittato di una sosta intermedia per una seconda call. In realtà nemmeno la tranche notturna è bastata a individuare le caselle dei presidenti. Si è dovuti arrivare alle 20 di ieri per avere la lista delle big. E le sorprese non sono state poche. Innanzitutto il film - a dire il vero alimentato dalla stampa - della «Meloni pigliatutto» non s’è visto. A cominciare dall’Enel dove andranno in qualità di ad Flavio Cattaneo e di presidente Paolo Scaroni. Nella lista di martedì Nessuno dei due era presente. O ... Leggi su panorama (Di giovedì 13 aprile 2023) Altro giorno di passione a Roma. La lista delleper le partecipate di Stato sarebbe dovuta essere pubblicata martedì prima della mezzanotte, complice il viaggio del titolare del Mef, Giancarlo Giorgetti in direzione Stati Uniti. La riunione del pomeriggio non era, infatti, bastata a sbrogliare la matassa dei nomi. Così si è approfittato di una sosta intermedia per una seconda call. In realtà nemmeno la tranche notturna è bastata a individuare le caselle dei presidenti. Si è dovuti arrivare alle 20 di ieri per avere la lista delle big. E le sorprese non sono state poche. Innanzitutto il film - a dire il vero alimentato dalla stampa - della «Meloni» non s’è visto. A cominciare dall’Enel dove andranno in qualità di ad Flavio Cattaneo e di presidente Paolo Scaroni. Nella lista di martedìo dei due era presente. O ...

Nessun asso pigliatutto di Fdi. Il centrodestra raggiunge il compromesso sulle nomine

Paolo Scaroni e Flavio Cattaneo, graditi a Lega e Cav, al vertice di Enel invece di Stefano Donnarumma. Il comandante Gdf Giuseppe Zafarana all'Eni. Confermato Claudio Descalzi. In Terna il primo ad d ...