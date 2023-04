(Di giovedì 13 aprile 2023) L’ex difensore FernandoAlves ha parlato a SportItalia della gara di Champions League giocata dalcontro il. Per lui i nerazzurri hannola vittoria e lo 0-2 è stato un giusto risultato. MERITI ? L’ex difensore dello Sporting Lisbona, FernandoAlves, ha parlato così a SportItalia della gara di andata dei quarti di finale di Champions League trae Inter (vedi articolo): «Oltre allo Sporting Lisbona in Europa League contro la Juventus, c’è un’altra portoghese impegnata in Champions League. Penso che controsia stato un risultato giusto lo 0-2 visto al Da Luz.ha. Nella seconda partita a, penso chealtrettanto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Nelson: «L'Inter ha meritato col Benfica. A Milano sarà difficile» - - sportli26181512 : 12 aprile 2005: un fumogeno colpisce Dida sulla spalla. L'Inter perde 3-0 a tavolino in Champions: Nelson Dida ha a… - IononDevo : RT @alexandernevs3: Il tifo comunque è la più bella delle malattie. Ad esempio stamani leggo colleghi di tifo che quando parlano di politic… - mirko_bardi : RT @alexandernevs3: Il tifo comunque è la più bella delle malattie. Ad esempio stamani leggo colleghi di tifo che quando parlano di politic… - alexandernevs3 : Il tifo comunque è la più bella delle malattie. Ad esempio stamani leggo colleghi di tifo che quando parlano di pol… -

... la centrocampista Matilde Pavan (proprietà) e'attaccante ...Abadia se la vedranno nel gruppo H con Germania, Marocco e ...... che investe per'istruzione e per facilitare'ingresso nel ... VEDI ANCHEPiquet condannato in Brasile per le frasi razziste ...La storia si ripete " le parole dell'attaccante belga dell'"...... che ha appena battutoe di questo ne ha scherzato con ...@ MEDIOLANUM FORUM - SOLD OUT 15 MARZO 2023 - FIRENZE @...