Nel trappolone di Pioli. Farà in tempo Spalletti a trovare le contromisure? (Di giovedì 13 aprile 2023) Dopo il primo quarto d’ora di Milan-Napoli sembrava che la squadra di Spalletti avesse trovato le contromisure ai rossoneri ripristinando... Leggi su calciomercato (Di giovedì 13 aprile 2023) Dopo il primo quarto d’ora di Milan-Napoli sembrava che la squadra diavesse trovato leai rossoneri ripristinando...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : Nel trappolone di Pioli. Farà in tempo Spalletti a trovare le contromisure? #Milan #Napoli #MilanNapoli #UCL… - giuleg : @ParticipioPart 'A tutti i tifosi'? ma allora c'è il tifo. Di cosa vi lamentate? Mi dispiace ma in questo caso siet… - Lucetta88149700 : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoEuropa Trappolone #Ucraina: '#Kiev non può vincere e #Mosca non può perdere' (??La strategia #USA… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoEuropa Trappolone #Ucraina: '#Kiev non può vincere e #Mosca non può perdere' (??La strateg… - GabriellaTede11 : Sbaglierò, ma ho il timore che stiamo cadendo nel trappolone di chi vuol disgregare l'# #jeru -