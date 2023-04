Nel Lazio lavorare è pericoloso. Numeri da horror sugli infortuni: il report dell’Alis (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma – 5.827 infortuni sul lavoro nella sola Regione Lazio suddivisi per provincia: Frosinone 288, Latina 610, Rieti 186, Roma 4.610 e Viterbo 133. Sono i dati forniti dall’Alis (Associazione Lavoratori Italiani per la Sicurezza) del presidente Wladymiro Wysocki dopo la partenza del tour “La sicurezza è il tuo futuro”, organizzato dall’UGL sul delicato tema che vedrà il Segretario Generale Francesco Paolo Capone toccare le maggiori regioni italiane. La prima tappa si è tenuta a Roma alla presenza del Segretario Confederale Fiovo Bitti e il Segretario UGL Lazio Armando Valiani. Entrando nel dettaglio dei dati, di questi notiamo come la fascia di età con maggiore criticità è tra i 55 e 59 anni con 722 eventi. Facendo riferimento agli esiti mortali con 3 eventi su Latina e 3 su Roma per un totale di 6, 5 uomini e 1 donna, la fascia di età ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma – 5.827sul lavoro nella sola Regionesuddivisi per provincia: Frosinone 288, Latina 610, Rieti 186, Roma 4.610 e Viterbo 133. Sono i dati forniti dall’Alis (Associazione Lavoratori Italiani per la Sicurezza) del presidente Wladymiro Wysocki dopo la partenza del tour “La sicurezza è il tuo futuro”, organizzato dall’UGL sul delicato tema che vedrà il Segretario Generale Francesco Paolo Capone toccare le maggiori regioni italiane. La prima tappa si è tenuta a Roma alla presenza del Segretario Confederale Fiovo Bitti e il Segretario UGLArmando Valiani. Entrando nel dettaglio dei dati, di questi notiamo come la fascia di età con maggiore criticità è tra i 55 e 59 anni con 722 eventi. Facendo riferimento agli esiti mortali con 3 eventi su Latina e 3 su Roma per un totale di 6, 5 uomini e 1 donna, la fascia di età ...

