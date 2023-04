' Ndrangheta | chiesti fino a 14 anni al processo al clan Maiolo | i nomi degli imputati

L'inchiesta, oltre ad aver inferto un duro colpo a un clan della 'che avrebbe fornito appoggio a un candidato sindaco, non eletto, del centrodestra a Pioltello, ha messo in luce come l'...I due politici erano stati indagati nell'ambito dell' inchiesta Maglio 3 , che nel 2020 ha visto la conferma delle condanne per nove boss della '. Le loro posizioni erano state stralciate e ...I due politici vennero indagati nell'ambito dell'inchiesta 'Maglio 3', che ha visto nel 2020 la conferma delle condanne per nove boss della '. Secondo l'accusa (in un primo momento portata ...

'Ndrangheta, chiesti fino a 14 anni nel processo al clan Maiolo: i nomi degli imputati Gazzetta del Sud

Il politico era stato condannato in primo grado a 5 anni e 4 mesi nel processo “Eyphemos” per scambio elettorale politico-mafioso ...Se per Siclari la stessa accusa ha auspicato l’assoluzione, per gli altri imputati il sostituto pg Riva ha chiesto la conferma della condanna. Tra questi c’è il presunto boss Domenico Laurendi, detto ...