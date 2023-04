NBA Play-in | i Bulls rimontano i Raptors | i Thunder eliminano a sorpresa i Pelicans

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 13 aprile 2023) Si infiamma l’NBA nella seconda serata di-In, verdetti pesanti arrivati dai campi, ecco cosa è successo PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Una seconda serata di-In che non è stata avara di emozioni, in campo sono scesi iospiti deie ia New Orleans in una serata seguitissima Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.