Nba | Play-in 2023 | il tabellone completo e gli accoppiamenti

Leggi su sportface

(Di giovedì 13 aprile 2023) Tutto pronto per i-in NBA, mini torneo al termine della regular season che assegna gli ultimi post per ioff. Grande curiosità per le sfide in programma, con i Miami Heat che sfidano gli Atlanta Hawks e i Toronto Raptors che se la vedranno contro i Chicago Bulls. Si preannunciano avvincenti anche le sfide a Ovest, dove non mancheranno i campioni in campo. Di seguito ile gli-IN A Est Miami Heat (7) – Atlanta Hawks (8) 105-116 Toronto Raptors (9) – Chicago Bulls (10) 105-109 Miami Heat (7) – Chicago Bulls (10) (15.04) A Ovest Los Angeles Lakers (7) – Minnesota Timberwolves (8) 108-102 New Orleans Pelicans (9) – Oklahoma City Thunder (10) 118-123 Minnesota Timberwolves (8) – Oklahoma City Thunder (10) (15.04) SportFace.