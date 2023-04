NBA, i risultati della notte (13 aprile): Chicago vince in rimonta contro Toronto, Oklahoma sconfigge New Orleans (Di giovedì 13 aprile 2023) Si è svolta nella notte italiana la seconda serata di play-in nell’NBA 2022-2023. La prima partita di giornata è stata quella tra Chicago Bulls e Toronto Raptors, mentre più tardi si è giocata la sfida tra New Orleans Pelicans e Oklahoma City Thunder: andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Chicago batte in trasferta Toronto per 109-105 e si regala il turno decisivo di play-in contro Miami, dove chi vincerà strapperà il pass per il primo turno di playoff della Eastern Conference contro i Milwaukee Bucks. Decisivi per i Bulls gli ultimi 20 minuti: sotto di 19 punti, i ragazzi di Billy Donovan non hanno mollato e sono riusciti incredibilmente a ribaltare il match prima della ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) Si è svolta nellaitaliana la seconda serata di play-in nell’NBA 2022-2023. La prima partita di giornata è stata quella traBulls eRaptors, mentre più tardi si è giocata la sfida tra NewPelicans eCity Thunder: andiamo a scoprire tutto quello che è successo.batte in trasfertaper 109-105 e si regala il turno decisivo di play-inMiami, dove chirà strapperà il pass per il primo turno di playoffEastern Conferencei Milwaukee Bucks. Decisivi per i Bulls gli ultimi 20 minuti: sotto di 19 punti, i ragazzi di Billy Donovan non hanno mollato e sono riusciti incredibilmente a ribaltare il match prima...

