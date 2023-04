Natalità, Roccella: “È questione di sistema, non di bonus” (Di giovedì 13 aprile 2023) ROMA – La Natalità è “una questione di sistema, non di un unico provvedimento nè di bonus”. E’ quanto ha detto la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, durante la puntata di “Porta a porta” andata in onda ieri sera. “Non può essere solo lo Stato” a “creare un contesto favorevole alla famiglia e alla Natalità: noi faremo la nostra parte e lo abbiamo fatto in vari provvedimenti, però bisogna coinvolgere tutti. Ad esempio c’è un’attenzione importante al welfare aziendale”, ha poi concluso la ministra. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 13 aprile 2023) ROMA – Laè “unadi, non di un unico provvedimento nè di”. E’ quanto ha detto la ministra per la Famiglia, lae le Pari Opportunità, Eugenia, durante la puntata di “Porta a porta” andata in onda ieri sera. “Non può essere solo lo Stato” a “creare un contesto favorevole alla famiglia e alla: noi faremo la nostra parte e lo abbiamo fatto in vari provvedimenti, però bisogna coinvolgere tutti. Ad esempio c’è un’attenzione importante al welfare aziendale”, ha poi concluso la ministra. L'articolo L'Opinionista.

