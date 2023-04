Natalia Paragoni incinta di sei mesi finisce al pronto soccorso: cos’è successo (Di giovedì 13 aprile 2023) Personaggi tv. Natalia Paragoni incinta al pronto soccorso: la triste notizia. Natalia Paragoni, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, aspetta il suo primo figlio dal compagno Andrea Zelletta, conosciuto proprio nel famoso programma di Maria De Filippi. Ancora ignoto il nome che la coppia ha scelto di dare alla piccola in arrivo. È probabile che, come già accaduto per il gender reveal a Verissimo, i diretti interessati abbiano deciso di rivelare il nome scelto in grande stile attraverso i propri canali social proprio nel giorno della nascita. In queste ore l’influencer è finita in ospedale e ha deciso di raccontare la sua esperienza su Instagram.



Leggi anche: Natalia Paragoni, incinta senza saperlo: come l’ha ... Leggi su tvzap (Di giovedì 13 aprile 2023) Personaggi tv.al: la triste notizia., ex corteggiatrice di Uomini e Donne, aspetta il suo primo figlio dal compagno Andrea Zelletta, conosciuto proprio nel famoso programma di Maria De Filippi. Ancora ignoto il nome che la coppia ha scelto di dare alla piccola in arrivo. È probabile che, come già accaduto per il gender reveal a Verissimo, i diretti interessati abbiano deciso di rivelare il nome scelto in grande stile attraverso i propri canali social proprio nel giorno della nascita. In queste ore l’influencer è finita in ospedale e ha deciso di raccontare la sua esperienza su Instagram.Leggi anche:senza saperlo: come l’ha ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lacittanews : Paura per Natalia Paragoni: la ragazza è finita al Pronto Soccorso, ma cosa è successo? Le sue parole su Instagram.… - FQMagazineit : L’influencer Natalia Paragoni, al sesto mese di gravidanza, è stata ricoverata in ospedale - infoitcultura : Natalia Paragoni finisce al pronto soccorso: come sta la bambina - infoitcultura : Natalia Paragoni, l'orrore degli haters: «In gravidanza sei diventata brutta» - CondividiT35971 : RT @Novella_2000: Paura per Natalia Paragoni, che finisce al pronto soccorso: come stanno lei e la bambina -