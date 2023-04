Napoli | trovati con una mazza da baseball e un coltello | denunciati

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 13 aprile 2023) per porto di armi od oggetti atti ad offendere un 39enne e un 26 ennecon armi, due persone finite nei guai. Stanotte gli agenti dell’ Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato una persona in via Sopramuro trovandolo in possesso di una serramanico della lunghezza di 15 cm; pertanto, gli agenti, hanno denunciato l’uomo, un 39enne napoletano con precedenti di polizia, per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Poco dopo, in via Giuseppe Cotronei, gli agenti hanno fermato un’auto con tre persone a bordo il cui conducente, identificato per un 26enne napoletano, il quale era in possesso di unadadella lunghezza di circa 60cm, quindi gli agenti hanno deciso di denunciarlo per porto di armi od oggetti ...