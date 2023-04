Napoli, tra consapevolezza e ingenuità: cosa ci racconta la sfida con il Milan (Di giovedì 13 aprile 2023) L’attesissimo match d’andata dei quarti di finale di Champions League tra Milan e Napoli è terminato con la vittoria dei rossoneri per 1-0 grazie al gol di Bennacer. Il discorso qualificazione è comunque ancora apertissimo, sebbene gli uomini di Pioli abbiano ora un leggero vantaggio. La sfida di ritorno è in programma a Napoli martedì 18 aprile alle 21, con lo Stadio Diego Armando Maradona chiamato a tornare una bolgia dopo le recenti frizioni tra i tifosi e la società. Chi si aspettava un Napoli timoroso, frenato dal clima di San Siro e dalla batosta rimediata in campionato dai rossoneri, si sbagliava di grosso. I partenopei sono partiti fortissimo, sfiorando il vantaggio ripetutamente in avvio di gara e mettendo in grande difficoltà il Milan. L’occasione sciupata da Kvaratskhelia ... Leggi su contropiedeazzurro (Di giovedì 13 aprile 2023) L’attesissimo match d’andata dei quarti di finale di Champions League traè terminato con la vittoria dei rossoneri per 1-0 grazie al gol di Bennacer. Il discorso qualificazione è comunque ancora apertissimo, sebbene gli uomini di Pioli abbiano ora un leggero vantaggio. Ladi ritorno è in programma amartedì 18 aprile alle 21, con lo Stadio Diego Armando Maradona chiamato a tornare una bolgia dopo le recenti frizioni tra i tifosi e la società. Chi si aspettava untimoroso, frenato dal clima di San Siro e dalla batosta rimediata in campionato dai rossoneri, si sbagliava di grosso. I partenopei sono partiti fortissimo, sfiorando il vantaggio ripetutamente in avvio di gara e mettendo in grande difficoltà il. L’occasione sciupata da Kvaratskhelia ...

