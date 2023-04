Napoli, Spalletti: "Ingiusto non avere Anguissa al ritorno" (Di giovedì 13 aprile 2023) Finisce 1-0 l'andata dei quarti di finale di Champions League tra Milan e Napoli: a decidere la sfida, il gol di Ismael Bennacer nel primo tempo. Al termine del match, ai microfoni di Sky, ha parlato l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti. Milan-Napoli, le parole di Spalletti Dopo la sconfitta del Napoli contro il Milan, Spalletti ha dichiarato: "Faccio i complimenti alla squadra per aver cercato di fare la partita anche in inferiorità numerica, ma faccio anche i complimenti a Maignan per la grande parata nel finale che ha fatto". L'allenatore del club campano ha proseguito: "Assenze? Qualsiasi assenza è importante per noi a questo punto del campionato. Ma abbiamo giocatori che possono sopperire a quelle assenze. Ci dispiacerà non avere ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 13 aprile 2023) Finisce 1-0 l'andata dei quarti di finale di Champions League tra Milan e: a decidere la sfida, il gol di Ismael Bennacer nel primo tempo. Al termine del match, ai microfoni di Sky, ha parlato l'allenatore delLuciano. Milan-, le parole diDopo la sconfitta delcontro il Milan,ha dichiarato: "Faccio i complimenti alla squadra per aver cercato di fare la partita anche in inferiorità numerica, ma faccio anche i complimenti a Maignan per la grande parata nel finale che ha fatto". L'allenatore del club campano ha proseguito: "Assenze? Qualsiasi assenza è importante per noi a questo punto del campionato. Ma abbiamo giocatori che possono sopperire a quelle assenze. Ci dispiacerà non...

