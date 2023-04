Napoli, Spalletti annuncia il rientro di Osimhen: “C’è il 100% di possibilità che al ritorno ci sia” (Di giovedì 13 aprile 2023) Victor Osimhen recupererà per la partita di ritorno contro il Milan in Champions League. È questo l’annuncio di Luciano Spalletti al termine della partita che gli azzurri hanno perso per 1-0 contro i rossoneri: “C’è il 100% di possibilità al ritorno ci sia. Tenerlo fuori e non rischiarlo anche sabato, probabilmente ci consentirà di completare L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 13 aprile 2023) Victorrecupererà per la partita dicontro il Milan in Champions League. È questo l’annuncio di Lucianoal termine della partita che gli azzurri hanno perso per 1-0 contro i rossoneri: “C’è ildialci sia. Tenerlo fuori e non rischiarlo anche sabato, probabilmente ci consentirà di completare L'articolo

