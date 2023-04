Napoli | si ferma Gaetano | il motivo

(Di giovedì 13 aprile 2023) Il centrocampista delsi è oggito per un malore e non ha partecipato alla seduta odierna di allenamento Gianlucasi è oggito. Il centrocampista delnon ha preso parte agli allenamenti di oggi. Il? Una sindrome influenzale. Il calciatore, infatti, non ha partecipato alla seduta odierna per questo. L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... carmelitadurso : A Milano piove ma io sono ferma qui ???? #Napoli #colcuore?? - MongueVinci : RT @marilovesgr33n: [Nuovi] orizzonti. Chi si ferma è perduto. a Napoli, a colori. - oldmanandsea1 : RT @marilovesgr33n: [Nuovi] orizzonti. Chi si ferma è perduto. a Napoli, a colori. - FireworkCaos_ : RT @carmelitadurso: A Milano piove ma io sono ferma qui ???? #Napoli #colcuore?? - marilovesgr33n : [Nuovi] orizzonti. Chi si ferma è perduto. a Napoli, a colori. -

Alberto invece non sie continua a dare fastidio a Silvia e Nunzio , per vendicarsi. Leggi ... Aè però arrivato l'affascinante Arnoux , incontrato dopo tanto tempo a Londra. Questo ...Gli ermellini hanno ritenuto corretta la scelta fatta dall'avvocato Roselli di adire al Tribunale diNord. Intanto, non sila polemica sulla riapertura avvenuta solo per metà del mercato ...... Centro America, Australia, Perù, India, Polonia, Argentina, Islanda, Portogallo, Turchia e. ... Draghi in quella sede esprimeva lacondanna dell'invasione, lo stanziamento di aiuti ...

Champions: rischio Napoli, si ferma anche Raspadori Agenzia ANSA

Roma, 13 apr. - (Adnkronos) - All'indomani della sconfitta contro il Milan di Stefano Pioli in Champions League, il Napoli di Luciano ...La squadra di Spalletti non si ferma un attimo ed è tornata ad allenarsi per preparare la gara di campionato contro l’Hellas Verona, in programma sabato alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona.