Napoli, senza Kim e Osimhen è dura: Spalletti deve superarsi (Di giovedì 13 aprile 2023) All’improvviso i 22 punti di distanza in classifica sembrano aver perso valore. Negli ultimi due scontri diretti il Napoli si è arreso al Milan concedendo 5 gol e non riuscendo a segnarne nemmeno uno. La sconfitta 0-1 nell’andata dei quarti di finale di Champions League complica e non poco la strada degli uomini di Spalletti verso Istanbul. Ciò che più di tutto preoccupa i partenopei sono le condizioni con le quali dovranno provare tentare la rimonta. Un gol di scarto di per sé non rappresenterebbe un ostacolo insormontabile, soprattutto con l’aiuto del pubblico del Diego Armando Maradona, che sarà tutto esaurito per l’occasione. Ciò che più preoccupa Spalletti sono le assenze, che potrebbero incidere e non poco sull’esito del doppio confronto. Victor Osimhen – @livephotosport Napoli, da ... Leggi su contropiedeazzurro (Di giovedì 13 aprile 2023) All’improvviso i 22 punti di distanza in classifica sembrano aver perso valore. Negli ultimi due scontri diretti ilsi è arreso al Milan concedendo 5 gol e non riuscendo a segnarne nemmeno uno. La sconfitta 0-1 nell’andata dei quarti di finale di Champions League complica e non poco la strada degli uomini diverso Istanbul. Ciò che più di tutto preoccupa i partenopei sono le condizioni con le quali dovranno provare tentare la rimonta. Un gol di scarto di per sé non rappresenterebbe un ostacolo insormontabile, soprattutto con l’aiuto del pubblico del Diego Armando Maradona, che sarà tutto esaurito per l’occasione. Ciò che più preoccupasono le assenze, che potrebbero incidere e non poco sull’esito del doppio confronto. Victor– @livephotosport, da ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : Mai sentito un messaggio ai #tifosi così forte come quello lanciato senza mezzi termini da #Spalletti: “Se nella pa… - capuanogio : Zazzaroni sul #CorSport: il segreto di Pulcinella è che senza #Osimhen il #Napoli perde gol e tanto altro. Malgrado… - antonio_gaito : La vergogna degli Ultras del Milan (in settimana ringraziati da quelli del Napoli per la battaglia comune contro AD… - _mosce : Senza Diaz e Maignan non saremmo qui. Siamo andati oltre ogni più rosea aspettativa ma Napoli e Inter, come rosa ,… - Yuro_23 : RT @tutticonvocati: ???@marcoimarisio: 'Il Milan ha fatto 5 mesi e mezzo senza #Maignan. Ieri allo stadio un signore sotto di me ha detto 'C… -