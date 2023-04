Napoli, rabbia Spalletti: 'L'arbitro? Non commento. Ingiusto non avere Anguissa al Maradona. E chi spacca le bandierine?' (Di giovedì 13 aprile 2023) 'Non ho da dire niente, commentare dopo le partite è tempo perso, non si torna indietro. Abbiamo avuto un grandissimo atteggiamento, mi complimento con la squadra per come ha cercato di fare la ... Leggi su leggo (Di giovedì 13 aprile 2023) 'Non ho da dire niente, commentare dopo le partite è tempo perso, non si torna indietro. Abbiamo avuto un grandissimo atteggiamento, mi complimento con la squadra per come ha cercato di fare la ...

