Napoli, prima del ritorno di Champions possibile riunione in prefettura con il tifo organizzato (Di giovedì 13 aprile 2023) Sembra essere terminata da poco la riunione al Viminale fra De Laurentiis, presidente del Napoli, e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Alla riunione erano presenti anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il prefetto e il questore di Napoli, rispettivamente, Claudio Palomba e Alessandro Giuliano e i vertici delle forze dell'ordine a livello nazionale. Il tema della riunione è stato la festa scudetto tanto atteso nella città di Napoli. Accanto però prendono forma le preoccupazioni sulla sicurezza e sui servizi da offrire a quanti festeggeranno la vittoria del campionato. L'Ansa riporta anche di un piano per risolvere la polemica con il tifo organizzato in ottica Champions. Per riconciliare gli animi dopo ...

