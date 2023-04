Napoli | Osimhen si allena | le ultime news

(Di giovedì 13 aprile 2023), 13 apr. – (Adnkronos) – L’attaccante delVictorverso il recupero. Il 24enne centravanti nigeriano quest’oggi ha svolto parte del lavoro quotidiano con il resto del gruppo. Lo ha annunciato il club azzurro con una nota sul proprio sito ufficiale., fermo da circa 10 giorni per un infortunio muscolare agli adduttori, ha saltato gli ultimi match giocati dalla squadra di Luciano Spalletti. In particolare, non è sceso in campo nella gara di campionato persa 4-0 in casa con il Milan e nell’. L’obiettivo è riavere l’attaccante per la gara di ritorno in programma martedì al Maradona. L'articolo CalcioWeb.

Trentesima giornata di Serie A che può dire molto per i traguardi delle varie squadre. Al Napoli ancora senza Osimhen ma col tridente Politano - Raspadori - Kvaratskhelia un'ulteriore vittoria nella gara interna contro l' Hellas Verona può avvicinare quasi aritmeticamente il terzo ... Le parole di Luciano Spalletti del post Milan - Napoli sembrano veritiere al massimo. Victor Osimhen infatti già dal day after del match di Champions League ha svolto un lavoro sia in gruppo sia in solitaria in quel di Castel Volturno, facendo ... Già da qualche giorno il nome di Victor Osimhen, attaccante del Napoli, al momento ai box per un problema muscolare, viene accostato al club bavarese. Era stato il giornalista Florian Plettenberg a ...

