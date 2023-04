Napoli, omicidio di Francesco Pio Maimone: resta in carcere Valda (Di giovedì 13 aprile 2023) resta in carcere Francesco Pio Valda, il 19enne arrestato con l’accusa di aver ucciso Francesco Pio Maimone nei pressi degli chalet di Mergellina nella notte tra il 19 ed il 20 marzo scorsi. A deciderlo i giudici della X Sezione del Tribunale del Riesame di Napoli, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 13 aprile 2023)inPio, il 19enne arto con l’accusa di aver uccisoPionei pressi degli chalet di Mergellina nella notte tra il 19 ed il 20 marzo scorsi. A deciderlo i giudici della X Sezione del Tribunale del Riesame di, L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

