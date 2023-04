Napoli, novità importanti per Osimhen: cosa filtra per il Milan (Di giovedì 13 aprile 2023) Il Napoli ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Victor Osimhen dopo l’infortunio muscolare in nazionale Il Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento odierno dopo la sconfitta con il Milan, con un aggiornamento su Victor Osimhen. COMUNICATO – Dopo la gara di Milano in Champions League, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSC Napoli Training Center. Gli azzurri preparano il match con il Verona in programma sabato allo Stadio Maradona alle ore 18 per la 30esima giornata di Serie A. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo ieri dall’inizio a San Siro hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa hanno svolto attivazione e lavoro di potenza aerobica. Chiusura ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 aprile 2023) Ilha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Victordopo l’infortunio muscolare in nazionale Ilha pubblicato il report dell’allenamento odierno dopo la sconfitta con il, con un aggiornamento su Victor. COMUNICATO – Dopo la gara dio in Champions League, ilha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCTraining Center. Gli azzurri preparano il match con il Verona in programma sabato allo Stadio Maradona alle ore 18 per la 30esima giornata di Serie A. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo ieri dall’inizio a San Siro hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa hanno svolto attivazione e lavoro di potenza aerobica. Chiusura ...

Napoli, novità importanti per Osimhen: cosa filtra per il Milan Il Napoli ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Victor Osimhen dopo l'infortunio muscolare in nazionale Il Napoli ha pubblicato il report dell'allenamento odierno dopo la sconfitta con il Milan, con un aggiornamento su Victor Osimhen. COMUNICATO - Dopo la gara di Milano in Champions League, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all'SSC Napoli Training Center. Gli azzurri preparano il match con il Verona in programma sabato allo Stadio Maradona alle ore 18 per la 30esima giornata di Serie A. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo ieri dall'inizio a San Siro hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa hanno svolto attivazione e lavoro di potenza aerobica. Chiusura ...