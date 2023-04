Napoli, nota del club: “Condanniamo con fermezza la contestazione dei giornalisti verso gli arbitri” (Di giovedì 13 aprile 2023) Al termine del match tra Napoli e Milan, valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2022/2023, alcuni giornalisti napoletani in mixed zone hanno contestato l’arbitraggio di Kovacs e l’operato del responsabile UEFA Roberto Rosetti. Il tutto è stato documentato anche da un video che è stato diffuso sui social e adesso il club azzurro ha voluto condannare l’episodio con una nota ufficiale: “La SSC Napoli condanna con fermezza la contestazione da parte di alcuni giornalisti nei confronti degli arbitri avvenuta, in mixed zone, al termine della partita Milan-Napoli”. La SSC Napoli condanna con fermezza la contestazione da parte di alcuni ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023) Al termine del match trae Milan, valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2022/2023, alcuninapoletani in mixed zone hanno contestato l’arbitraggio di Kovacs e l’operato del responsabile UEFA Roberto Rosetti. Il tutto è stato documentato anche da un video che è stato diffuso sui social e adesso ilazzurro ha voluto condannare l’episodio con unaufficiale: “La SSCcondanna conlada parte di alcuninei confronti degliavvenuta, in mixed zone, al termine della partita Milan-”. La SSCcondanna conlada parte di alcuni ...

