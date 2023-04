Napoli-Milan | Spalletti reinventa la formazione | 3 sorprese per battere Pioli

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 13 aprile 2023), in virtù delle pesanti squalifiche di Kim e Anguissa,la: 3per. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La sconfitta di ”San Siro” pone l’accento sulle problematiche deldell’ultimo periodo ma premia la gara strategica del, capace di portarsi leggermente in vantaggio in vista del Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.