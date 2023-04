Napoli-Milan, scelti i sostituti di Kim ed Anguissa (Di giovedì 13 aprile 2023) Per la sfida di ritorno contro il Milan, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti avrebbe scelto già i sostituti di Kim Min-Jae e Zambo Anguissa. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 13 aprile 2023) Per la sfida di ritorno contro il, il tecnico delLuciano Spalletti avrebbe scelto già idi Kim Min-Jae e Zambo. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ChampionsLeague : ?? Bennacer rifles home! • Milan 1-0 Napoli (40') #UCL - AntoVitiello : ??? Notte #Champions, notte di grande #Milan. Il primo round col #Napoli va ai rossoneri! Decide #Bennacer, ma prova… - acmilan : ?? @IsmaelBennacer's thunderbolt settled the first leg Go through our report ?? - EmanueleVendit1 : Giornata importante. Adrenalinica. Cruciale. Ho acceso un secondo la radio mentre tornavo da lavoro in macchina e h… - antidisfattista : RT @DiMarzio: #Napoli, c'è fiducia per #Osimhen contro il #Verona -