Napoli-Milan | annuncio in conferenza di Spalletti | c’entra Osimhen!

Milan-Napoli, gara d'andata dei quarti di finale di Champions League è appena terminata. Dopo il 4 a 0 al Maradona, i partenopei erano obbligati a cercare di non ripetere la stessa prestazione per avere meno pressione il 18 aprile, giorno del match di ritorno, e per poter dare il massimo anche in campionato, dove mancano quattro vittorie per la vittoria dello Scudetto dopo 33 anni. Partita terminata sull'1 a 0 per il Milan con la rete di Ismael Bennacer al 40esimo minuto. Luciano Spalletti in conferenza stampa dopo Milan-Napoli

Napoli-Milan, Spalletti lo annuncia in conferenza stampa Luciano Spalletti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al termine della partita in ...

