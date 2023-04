Napoli infuriato con l’arbitro al termine della sfida contro il Milan (Di giovedì 13 aprile 2023) Il quotidiano Il Mattino riporta che al termine della sfida tra Milan e Napoli, la squadra ospite si sarebbe infuriata con l’arbitro. Il Napoli di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 13 aprile 2023) Il quotidiano Il Mattino riporta che altra, la squadra ospite si sarebbe infuriata con. Ildi … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Napoli infuriato con Kovacs: retroscena nel tunnel di San Siro #Kovacs #napoli #ForzaNapoliSempre - Luxgraph : Sporting, Amorim è infuriato: 'Così la Juventus ci elimina' - EuropaCalcio : #Napoli , #ADL infuriato: “scontri in curva? Ci vuole la legge #Thatcher #europacalcio - alesirigu70 : @SpallettismoM Se fossi tifoso del Napoli (e grazie a Dio non lo sono) e se i giudici non si chiamassero tutti Genn… -