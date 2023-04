Napoli infuriato con Kovacs: retroscena nel tunnel di San Siro (Di giovedì 13 aprile 2023) Istvan Kovacs fa infuriare il Napoli, l’arbitro durante la sfida con il Milan è stato contestato per la direzione di gara. L’arbitro Kovacs fa infuriare il Napoli per una direzione di gara senza alcun senso. Il fischietto romeno cambia metro di giudizio tra il primo e secondo tempo. Nella prima frazione di gioco grazia tutti i giocatori rossoneri, nella ripresa sventola cartellini a destra ed a manca verso i giocatori del Napoli. Risultato: Anguissa e Kim non giocheranno la sfida di ritorno. Un modo di fare che non ha fatto piacere ai dirigenti del Napoli e che è stato criticato anche da Calvarese di Prime, oltre che da parte di tantissimi addetti ai lavori. Napoli: proteste contro Kovacs dopo Milan-Napoli Secondo quanto riferisce Il ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 13 aprile 2023) Istvanfa infuriare il, l’arbitro durante la sfida con il Milan è stato contestato per la direzione di gara. L’arbitrofa infuriare ilper una direzione di gara senza alcun senso. Il fischietto romeno cambia metro di giudizio tra il primo e secondo tempo. Nella prima frazione di gioco grazia tutti i giocatori rossoneri, nella ripresa sventola cartellini a destra ed a manca verso i giocatori del. Risultato: Anguissa e Kim non giocheranno la sfida di ritorno. Un modo di fare che non ha fatto piacere ai dirigenti dele che è stato criticato anche da Calvarese di Prime, oltre che da parte di tantissimi addetti ai lavori.: proteste controdopo Milan-Secondo quanto riferisce Il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Sporting, Amorim è infuriato: 'Così la Juventus ci elimina' - EuropaCalcio : #Napoli , #ADL infuriato: “scontri in curva? Ci vuole la legge #Thatcher #europacalcio - alesirigu70 : @SpallettismoM Se fossi tifoso del Napoli (e grazie a Dio non lo sono) e se i giudici non si chiamassero tutti Genn… -

Napoli infuriato con Kovacs: retroscena nel tunnel di San Siro napolipiu.com IL MATTINO - Napoli furioso con Kovacs, proteste di Giuntoli e calciatori con Rosetti Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli non ha gradito la direzione di gara di Kovacs e si è fatto sentire al termine del match: "Il Napoli è infuriato con l'arbitro, protesta a lungo anche ... Napoli furioso per l’arbitraggio di Kovacs, nel dopo gara proteste anche verso Rosetti Ecco quanto riportato dal quotidiano oggi in edciola: “Il Napoli è infuriato con l’arbitro, protesta a lungo anche nel ventre dello stadio per le sue decisioni: si considera danneggiato. C’è anche il ... Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli non ha gradito la direzione di gara di Kovacs e si è fatto sentire al termine del match: "Il Napoli è infuriato con l'arbitro, protesta a lungo anche ...Ecco quanto riportato dal quotidiano oggi in edciola: “Il Napoli è infuriato con l’arbitro, protesta a lungo anche nel ventre dello stadio per le sue decisioni: si considera danneggiato. C’è anche il ...